خمس أسباب وراء هبوط سعر البيتكوين إلى 75 ألف دولار… وهل تزداد الخسائر؟

تعرضت عملة البيتكوين لضغوط بيع حادة دفعتها للتراجع من مستويات تجاوزت 82 ألف دولار خلال الأسبوع الماضي إلى نحو 75 ألف دولار، مسجلة أدنى مستوى شهري جديد وسط تصاعد المخاوف الاقتصادية والجيوسياسية.

ويرى محللون أن هذا الهبوط لم يكن نتيجة عامل واحد، بل جاء بسبب مجموعة من التطورات التي زادت حالة القلق في الأسواق الرقمية.

أحد أبرز الأسباب تمثل في تحركات مرتبطة بشركة “Trump Media Group”، حيث أظهرت بيانات أن محافظ مرتبطة بالشركة قامت بتحويل أكثر من 200 مليون دولار من البيتكوين إلى منصات التداول، ما أثار مخاوف من عمليات بيع ضخمة قد تضغط على السوق.

كما زادت تصريحات المستثمر الملياردير “مارك كوبان” من حدة المخاوف، بعدما كشف أنه تخلص من معظم حيازته من البيتكوين بسبب تراجع ثقته في دورها كملاذ تحوطي ضد ضعف العملات التقليدية والتوترات الجيوسياسية.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات من منصة “Santiment” أن مستثمرين آخرين قاموا بتحويل ما يقارب 745 مليون دولار من بيتكوين إلى منصات التداول خلال خمسة أيام فقط، وهي خطوة ترتبط غالبا بزيادة نية البيع والضغط على الأسعار.

على الجانب الاقتصادي، أثارت تعيينات جديدة داخل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قلق الأسواق، خاصة بعد تصريحات رئيس الفيدرالي الجديد “كيفن وورش” بشأن رغبته في تقليص الميزانية العمومية للبنك المركزي، وهي سياسة تُعرف بتأثيرها السلبي على الأصول عالية المخاطر مثل العملات الرقمية.

أما العامل الجيوسياسي، فقد عاد بقوة بعد تقارير تحدثت عن استعداد الولايات المتحدة لجولة جديدة من الضربات العسكرية ضد إيران، وسط تعثر الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق دائم، ما زاد من حالة التوتر وعدم اليقين في الأسواق العالمية.

ويرى مراقبون أن استمرار هذه العوامل، خصوصا في حال تصاعد التوترات العسكرية أو استمرار موجات البيع المؤسساتي، قد يدفع البيتكوين لمزيد من الخسائر خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا:

هل يستطيع XRP تجاوز حاجز 2 دولار مجددا؟ 3 نماذج ذكاء اصطناعي تجيب

سعر البيتكوين يهبط لأدنى مستوى شهري والإيثيريوم يتراجع إلى 2000 دولار وسط موجة بيع حادة

