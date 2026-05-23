سعر البيتكوين يهبط لأدنى مستوى شهري والإيثيريوم يتراجع إلى 2000 دولار وسط موجة بيع حادة

يواصل سوق العملات الرقمية سلسلة خسائره مع تسجيل سعر البيتكوين أدنى مستوى شهري جديد، بعدما هبط إلى نحو 74 ألف دولار عقب فشله في الحفاظ على مستوى 78 ألف دولار مطلع الأسبوع.

وكانت عملة البيتكوين قد استفادت مؤقتا من التقدم المحرز في مشروع قانون “CLARITY Act” خلال الأسبوع الماضي، ما دفع سعر العملة إلى الارتفاع نحو 82 ألف دولار، إلا أن هذا الصعود لم يدم طويلا، حيث واجهت العملة رفض قوي عند هذا المستوى للمرة الثانية خلال أسبوع واحد.

ومنذ ذلك الحين، بدأت موجة هبوط متسارعة، إذ تراجع سعر البيتكوين إلى 79 ألف دولار يوم الجمعة الماضي، ثم إلى 78 ألف دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، قبل أن يهبط إلى 76 ألف دولار مع بداية الأسبوع الحالي.

ورغم محاولات التعافي إلى 78 ألف دولار يومي الثلاثاء والأربعاء، استعاد البائعون السيطرة مجددا، ليهبط سعر العملة إلى 74,200 دولار، وهو أدنى مستوى للعملة منذ أكثر من شهر.

وأدى هذا التراجع إلى انخفاض القيمة السوقية للبيتكوين إلى أقل من 1.5 تريليون دولار، فيما تراجعت هيمنة العملة على السوق إلى 58%.

في المقابل، لم تكن العملات البديلة بمنأى عن موجة الهبوط، حيث تراجعت عملة الإيثيريوم إلى مستوى 2000 دولار قبل أن ترتد قليلا إلى 2025 دولار.

كما انخفضت BNB إلى 640 دولار، بينما واجهت XRP صعوبة في الحفاظ على مستوى 1.30 دولار، في حين خسرت سولانا أكثر من 6% من قيمتها.

وامتدت الخسائر إلى عملات أخرى مثل DOGE وADA وLINK وSUI وBCH، وسط موجة بيع واسعة النطاق في السوق.

وبحسب بيانات CoinGecko، فقدت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية نحو 100 مليار دولار منذ يوم الخميس، لتتراجع إلى 2.57 تريليون دولار.

