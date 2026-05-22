عملة XRP تتفوق على البيتكوين والإيثيريوم في تدفقات صناديق ETF للأسبوع الثاني على التوالي

شهدت عملة XRP تفوق ملحوظ على كلٍّ من البيتكوين والإيثيريوم في أداء صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) للأسبوع الثاني على التوالي، ما يعكس تنامي اهتمام المستثمرين المؤسسات بالعملة.

ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن منصة “SosoValue”، سجلت العملة الرقمية XRP تدفقات نقدية إيجابية هذا الأسبوع، في حين تعرضت كل من عملة البيتكوين والإيثيريوم لتدفقات خارجة مستمرة.

وجذبت XRP استثمارات جديدة بلغت 12.57 مليون دولار، رغم التحركات السعرية المحدودة التي شهدتها خلال الأسبوع، وهو ما يشير إلى استمرار ثقة المستثمرين المؤسسات في العملة.

وأظهرت البيانات أن XRP حققت تدفقات رأسمالية إيجابية بشكل يومي طوال الأسبوع، ليصل إجمالي التدفقات الواردة حتى يوم الجمعة 23 مايو إلى 12.57 مليون دولار.

في المقابل، واصلت كل من البيتكوين والإيثيريوم تسجيل تدفقات خارجة يومية، حيث بلغت خسائر البيتكوين الأسبوعية نحو 1.15 مليار دولار، بينما سجلت الإيثيريوم تدفقات خارجة بقيمة 209.32 مليون دولار خلال الفترة نفسها.

ويعزز هذا الأداء مكانة XRP كإحدى أبرز العملات الرقمية في سوق صناديق الاستثمار المتداولة على المدى القصير، خاصة مع استمرار الاهتمام المؤسساتي بها رغم التراجع العام في سوق العملات المشفرة.

وعلى صعيد الأسعار، استقرت XRP دون مستوى 1.40 دولار طوال الأسبوع، متأثرة بحالة الحذر التي سيطرت على السوق واتجاهات التداول السلبية.

ورغم ذلك، يبدو أن ضعف الأداء السعري أثر بشكل أكبر على المستثمرين الأفراد، بينما حافظ المستثمرون المؤسسات على اهتمامهم بالعملة، وإن بوتيرة معتدلة.

ولا يزال المشاركون في السوق متفائلين بإمكانية حدوث اختراق سعري صاعد لـ XRP خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا:

أكبر مشغل لأجهزة صراف البيتكوين “BTC ATM” في أمريكا يعلن إفلاسه ويوقف عملياته

منصة “CoinGecko” تكشف أفضل الأوقات لشراء البيتكوين

