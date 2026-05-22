سعر النفط خام برنت محاط بالضغوط السلبية – توقعات اليوم – 22-05-2026

انخفض سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة 0.7170، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي الزوج بشكل مستدام على المدى القريب، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ما يضاعف من الضغط السلبي حول الزوج.