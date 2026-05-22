تكنولوجيا: اقتراب إطلاق حواسيب MacBook Pro الجديدة بشاشات OLED بمقاس 14 و 16 بوصة بفضل سامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - اكتسب انتقال شركة أبل إلى طرز MacBook Pro المزودة بشاشات OLED زخما كبيرا حيث حققت شركة سامسونج عوائد تصنيع تتجاوز 90% عبر خطوط الإنتاج الخاصة بها ومع تكثيف الإنتاج الضخم للوحات OLED الترادفية بمقاس 14 بوصة و 16 بوصة والتي تتميز بدعم شاشة اللمس فمن المتوقع الآن إطلاق ترقية الأجهزة التي طال انتظارها أواخر عام 2026 أو أوائل عام 2027 وتجاوز هذا الانتقال المهم للشركة مرحلة تصنيع حرجة للغاية وفقا لأحدث المعلومات المسربة لضمان أداء مستقر بنسبة 100%

وأفادت التقارير أن سامسونج حققت عوائد إنتاج ممتازة عبر خط إنتاج شاشات OLED من الجيل 8.6 مع وصول بعض المراحل إلى عائد ذهبي يبلغ 95% وتشير هذه الكفاءة العالية إلى أن التكنولوجيا جاهزة للإنتاج الضخم المستقر واسع النطاق والذي من المتوقع أن يتسارع بسرعة كبيرة مع احتمال قيام الشركة بشحن هذه اللوحات بحلول شهر يونيو من عام 2026 وتم تخصيص هذه الشاشات المذهلة لطرز MacBook Pro المستقبلية مع تقديرات توريد أولية يبلغ مجموعها حوالي 2 مليون وحدة لهذا العام لتلبية كافة احتياجات المستخدمين

وتمثل هذه اللوحات قفزة هندسية كبيرة مقارنة بشاشات الهواتف القياسية حيث ستستخدم نفس تقنية الطبقتين الترادفية الموجودة بأحدث أجهزة iPad Pro جنبا إلى جنب مع لوحات TFT المعززة لتحسين كفاءة الطاقة والتغليف الهجين لتعزيز المتانة ولضمان تشغيل هذه الشاشات المتطورة بسلاسة تامة تتطلب الأجهزة استهلاك سعة مناسبة من الذاكرة العشوائية لتقديم تجربة بصرية مذهلة بأبعاد متناسقة تبلغ 3024×1964 بكسل وعلاوة على ذلك تشير التقارير إلى أن أحد الطرز القادمة على الأقل سيكون الأول الذي يتميز بقدرات اللمس

ورغم أن التوقعات الأولية كانت تشير إلى إصدار الأجهزة أواخر عام 2026 إلا أن النقص الواسع النطاق بالرقائق على مستوى الصناعة أدى إلى تحويل نافذة الإطلاق الأكثر ترجيحا إلى أوائل عام 2027 ومع ذلك ومع الإشارات الإيجابية الأخيرة لن يكون مفاجئا إذا تمكنت شركة أبل من الالتزام بخطط الإصدار الخريفية المعتادة لتقديم حاسوب MacBook Ultra المشاع عنه والذي سيمثل ثورة حقيقية بعالم الحواسيب المحمولة بفضل تصميمه الرائع وتقنياته المتقدمة التي توفر أداء استثنائيا لجميع المحترفين بمختلف أنحاء العالم

