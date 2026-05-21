شكرا لقرائتكم خبر إطلاق مبادرة " ميدان " لتحفيز المبادرات النوعية والإنسانية في خدمة ضيوف الرحمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشّنت مطوفي حجاج الدول العربية (أشرقت) مبادرة “الميدان”، بوصفه برنامجًا تحفيزيًا يُعنى بابتكار المبادرات الميدانية النوعية في خدمة ضيوف الرحمن، وذلك ضمن جهود الشركة الرامية إلى تعزيز ثقافة التميّز والابتكار، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة خلال موسم الحج.

وشهد حفل التدشين مدير عام الإدارة العامة للتميز المؤسسي بوزارة الحج والعمرة أ. سارة مغربي ، والمدير العام للإدارة العامة لقياس رضا المستفيد بوزارة الحج أ. محمد قاروت ، ورئيس مجلس إدارة مطوفي حجاج الدول العربية ( أشرقت ) أ. محمد معاجيني والرئيس التنفيذي م. محمد بادغيش ، والعضو المنتدب د. سامر بنتن ، وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء وأعضاء مراكز الضيافة والخدمة الميدانبة .

ويستهدف البرنامج مراكز الضيافة التابعة لأشرقت “رحلات ومنافع وإكرام الضيف”، عبر تحفيزها على ابتكار وتنفيذ مبادرات ميدانية تسهم في تحسين تجربة الحاج، وتقديم حلول عملية تنطلق من واقع الميدان، بما يعكس قيم الإحسان والعطاء والتكامل في منظومة خدمة ضيوف الرحمن.

من جهتها أثنت مدير عام الإدارة العامة للتميز المؤسسي بوزارة الحج والعمرة أ. سارة مغربي على البرنامج ، مشيرة إلى أنها لمست فيه اهتماماً بالجانب الإنساني على مستوى مقدمي الخدمة من منسوبي مراكز الضيافة بجانب الاهتمام بتوثيق اللحظات الإنسانية مع ضيوف الرحمن .

وأشادت مغربي ببناء البرنامج القائم على محاكاة نماذج وزارة الحج في المنهجية الصحيحة ، داعية في الوقت نفسه للتوثيق ليكون مرجع يمكن البناء عليه مستقبلاً .

بدوره شدد رئيس مجلس إدارة مطوفي حجاج الدول العربية ( أشرقت ) أن برنامج “الميدان” يأتي امتدادًا لنهجها في تمكين الأفكار الملهمة، وتحويل التحديات التشغيلية إلى فرص تطوير وأثر مستدام، إلى جانب إبراز قصص النجاح والنماذج الإنسانية والمهنية التي تصنع الفارق في رحلة الحاج.

وأكد حرصهم على إشاعة ثقافة الإبداع والابتكار والحرص على التميز مع إيلاء الجانب الإنساني أهمية كبرى في خدمة ضيوف الرحمن وهو الهدف الأسمى الذي تعمل عليه منظومة الحج ، مقدما شكره لمقام وزارة الحج والعمرة على دعمها واهتمامها بكل الأفكار التي تنهض بالخدمة وتسهم وتعزيز ثقافة الإبداع والتميّز في الأعمال التشغيلية خلال موسم الحج.

وعن أهداف البرنامج أوضح الرئيس التنفيذي م. محمد بادغيش أن البرنامج يهدف إلى تعزيز الابتكار في الخدمات الميدانية، ورفع مستوى جودة التجربة المقدمة للحجاج، إلى جانب توثيق المعرفة ونقل التجارب المميزة بين الجهات العاملة، بما يسهم في بناء بيئة عمل أكثر تكاملًا وكفاءة وتميّزًا.

وختم حديثه بالقول : "يُجسد برنامج “الميدان” رؤية أشرقت في أن التميّز الحقيقي يبدأ من الميدان، وأن الأثر الأعمق يُصنع عبر مبادراتٍ تُلامس احتياج الحاج، وتُثري رحلته بروحٍ من الإحسان والعطاء والاحترافية".