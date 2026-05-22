تكنولوجيا: HP تطلق حاسوب جديدا بمعالج إنتل Wildcat Lake وشاشة OLED

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت HP حاسوب StarBook Plus 14 الجديد داخل الصين كأحد أوائل الحواسيب المحمولة التي تعمل بمعالجات إنتل من سلسلة Wildcat Lake المتطورة ويأتي الجهاز بسعر يبلغ 5998 يوانا صينيا وهو ما يعادل حوالي 882 دولارا مما يجعله أقل توفيرا بقليل مقارنة بحاسوب MacBook Neo من أبل ولكنه يعوض ذلك بتقديم شاشة مذهلة من نوع OLED والتي تعتبر خيارا أفضل بكثير مقارنة بشاشات IPS التقليدية لضمان أداء مستقر بنسبة 100% لتلبية كافة متطلبات المستخدمين اليومية

ورغم أن HP لم تكشف عن كامل تفاصيل شاشة OLED التي تدعم اللمس حيث لم تحدد تصنيف ذروة السطوع إلا أنها أكدت أن الشاشة تعمل بمعدل تحديث يبلغ 60Hz وتوفر دقة عرض تبلغ 1920×1200 بكسل مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16 إلى 10 ويتميز هذا اللوح الذي يبلغ مقاسه 14 بوصة بتغطية ألوان كاملة بنسبة 100% لمعيار DCI P3 لتقديم تجربة مرئية ممتازة ومفعمة بالألوان الحية التي تجعل مشاهدة المحتوى وتعديل الصور أمرا رائعا للغاية

ويعمل حاسوب StarBook Plus 14 من الداخل بمعالج Intel Core 5 320 وهو معالج متوسط المدى من تشكيلة Wildcat Lake ويجمع المعالج المكون من 6 نوى مع وحدة رسوميات مدمجة Xe3 iGPU ثنائية النواة وزودت HP الحاسوب المحمول بسعة تبلغ 16 جيجابايت ذاكرة عشوائية من نوع LPDDR5X وبالنسبة للتخزين يأتي التكوين المسبق بمحرك أقراص SSD بمساحة تبلغ 512 جيجابايت والذي يجب أن يكون قابلا للترقية حيث تباع نسخة 1 تيرابايت من سامسونج حاليا بمبلغ 249.99 دولارا

وتسلط الشركة الضوء على الهيكل النحيف والخفيف للحاسوب حيث يبلغ وزنه 1.3 كيلوجرام فقط وبسمك نحيف للغاية يصل إلى 13.7 مليمتر ورغم هذا التصميم النحيف إلا أنه يتضمن مجموعة جيدة من المنافذ تشمل منفذين من نوع USB Type A ومنفذين من نوع USB Type C بسرعة تبلغ 10Gbps مع دعم تقنيات PD و DP Alt بالإضافة لمنفذ HDMI 2.1 ومنفذ صوت يبلغ 3.5 مليمتر وتعد البطارية التي تبلغ قدرتها 59Wh والكاميرا بالأشعة تحت الحمراء IR مع غطاء فعلي ودعم الشحن السريع بقدرة 65W من الميزات البارزة الأخرى ويتوقع إطلاقه عالميا قريبا ليلبي تطلعات الباحثين عن الأداء العالي والتنقل السلس بمختلف أنحاء العالم