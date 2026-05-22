ترامب "متفق" مع نتنياهو بشأن إيران: سنمنحها الفرصة الأخيرة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء اليوم الأربعاء، 20 مايو 2026، إنه "متفق" مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو في ما يتعلّق بإيران.

وأضاف ترامب في كلمة له، إنّه سيمنح إيران فرصة أخيرة للتوصل إلى اتفاق، "ولست في عجلة من أمري".

وأكد ترامب وجود توافق تام بينه وبين نتنياهو في ما يتعلق بالملف الإيراني، مشيرا إلى أن الأخير، سيفعل ما يريده منه بشأن إيران.

أما على الصعيد الملاحي والإستراتيجي، فقد شدد الرئيس الأميركي على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز، الذي قال بشأنه: "علينا أن نعيد فتحه"، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه ليس مستعجلا في هذا الشأن.

كما تطرق ترامب إلى الجانب الاقتصادي بالنسبة لطهران، عادّا أن إيران مهزومة "هزيمة ساحقة"، وقد تم القضاء عليها وتدميرها، متوقعا ظهور "الكثير من الأمور المذهلة، لاحقا".

وفي سياق متصل بالأوضاع الداخلية الإيرانية، أشار ترامب إلى وجود الكثير من الغضب اليوم في إيران، بسبب سوء مستوى المعيشة هناك.

وفي ما يخص الحسابات السياسية والاتفاقيات، قال ترامب إنه لا يفكر مطلقا بانتخابات التجديد النصفي حين يدرس ملف إيران، مؤكدا أنه ليس مستعجلا للتوصل إلى أي اتفاق معها.

وفي ذات السياق، أعرب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان عن تقدير المملكة تجاوب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمنح المفاوضات فرصة إضافية للتوصل إلى اتفاق يؤدي لإنهاء الحرب واستعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز، ومعالجة جميع قضايا الخلاف بما يخدم أمن المنطقة واستقرارها.

وقال بن فرحان في منشور على منصّة "إكس"، إنّ الرياض تُقدّر عاليًا جهود الوساطة المستمرة لباكستان في هذا الشأن، مضيفًا أنّ المملكة تتطلع إلى أن تغتنم إيران الفرصة لتجنّب التداعيات الخطيرة للتصعيد، والتجاوب عاجلًا مع الجهود المبذولة للتقدّم في المفاوضات وصولًا إلى اتفاق شامل يُحقّق سلامًا مستدامًا في المنطقة والعالم.

