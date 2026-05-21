شراكة سعودية بريطانية لإنقاذ أطفال غزة ورعاية مبتوري الأطراف

القاهرة - كتب محمد نسيم - على هامش مشاركته في مؤتمر الشراكات العالمية 2026م بالعاصمة البريطانية لندن، التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بوزيرة الدولة لشؤون التنمية الدولية البريطانية، البارونة جيني تشابمان.

وإلى جانب استعراض سبل تعزيز العمل الإنساني المشترك في الدول النامية، توّج اللقاء بتوقيع إعلان نوايا مشترك يركز بشكل أساسي على إغاثة ورعاية الأطفال المصابين في قطاع غزة .

أبرز محاور الاتفاقية:

رعاية مبتوري الأطراف: تمويل مشاريع مستدامة لتوفير واستبدال الأطراف الاصطناعية للأطفال لمواكبة مراحل نموهم.

الرعاية الطبية الطارئة: تقديم التدخلات الجراحية العاجلة للمصابين، ومكافحة الأوبئة والعدوى.

الاستدامة الصحية: دعم البنية التحتية للمستشفيات، وتقديم الدعم التشغيلي، وتدريب الطواقم الطبية المحلية.

ملاحظة: سيتم تنفيذ هذه المشاريع الإنسانية والطبية بالتعاون مع جامعة "إمبريال كوليج" العريقة لضمان أعلى مستويات الكفاءة والرعاية.





