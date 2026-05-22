الكونغو: إصابة بإيبولا في منطقة بعيدة عن بؤرة التفشي

ابوظبي - سيف اليزيد - سجلت إصابة بفيروس إيبولا في منطقة "ساوث كيفو"، البعيدة بمئات الكيلومترات عن بؤرة ⁠تفشي المرض في جمهورية الكونجو الديمقراطية.

وجاء، في بيان، أن المريض، البالغ 28 عاما، توفي ودُفن وفق إجراءات دفن آمنة.

وجاء المريض من ‌مدينة "كيسانغاني" في إقليم تشوبو بشمال البلاد، ‌دون كشف تفاصيل عن تحركاته الأخيرة.

وقالت منظمة الصحة العالمية في مطلع الأسبوع ​إن تفشي سلالة "بونديبوغيو" من الفيروس، التي لا يوجد لقاح للوقاية منها، يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.

وأضافت المنظمة أن تفشي المرض ارتبط ‌مع 139 حالة وفاة، ​مع تسجيل نحو 600 حالة مشتبه بها في إقليمي إيتوري ونورث كيفو بشرق البلاد حتى أمس الأربعاء. كما جرى ​تأكيد حالتين ‌في ⁠أوغندا المجاورة.

وكان تفشي سلالة "​زائير" من فيروس إيبولا في المنطقة ذاتها خلال الفترة بين عامي 2018 و2020 ثاني أشد حالات تفشي الفيروس إزهاقا للأرواح على الإطلاق، إذ راح ضحيته نحو ​2300 شخص.