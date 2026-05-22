اخبار العالم

إصابة ضابطين إسرائيليين أحدهما بجروح خطيرة إثر هجوم بمسيّرة جنوب لبنان

0 نشر
0 تبليغ

إصابة ضابطين إسرائيليين أحدهما بجروح خطيرة إثر هجوم بمسيّرة جنوب لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إصابة ضابطين أحدهما بجروح خطيرة، إضافة إلى إصابة جندي بجروح طفيفة، جراء سقوط طائرة مسيّرة مفخخة استهدفت قواته في جنوب لبنان.

وبحسب بيان الجيش، فإن الهجوم وقع أثناء وجود القوات في إحدى النقاط الميدانية، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة المهمة أو الموقع الدقيق.

في سياق متصل، أفاد موقع "والا" العبري، نقلًا عن مصادر، بأن طائرة مسيّرة انتحارية يُعتقد أنها تابعة لحزب الله، وتعمل بتقنية الألياف البصرية، انفجرت داخل مبنى كانت تتحصن فيه قوة من الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.

وأشار التقرير إلى أن الانفجار أدى إلى إصابة قائد اللواء 401 وعدد من الجنود، حيث جرى إخلاؤهم بواسطة مروحيات عسكرية إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

 

المصدر : وكالات

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا