إصابة ضابطين إسرائيليين أحدهما بجروح خطيرة إثر هجوم بمسيّرة جنوب لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إصابة ضابطين أحدهما بجروح خطيرة، إضافة إلى إصابة جندي بجروح طفيفة، جراء سقوط طائرة مسيّرة مفخخة استهدفت قواته في جنوب لبنان.

وبحسب بيان الجيش، فإن الهجوم وقع أثناء وجود القوات في إحدى النقاط الميدانية، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة المهمة أو الموقع الدقيق.

في سياق متصل، أفاد موقع "والا" العبري، نقلًا عن مصادر، بأن طائرة مسيّرة انتحارية يُعتقد أنها تابعة لحزب الله، وتعمل بتقنية الألياف البصرية، انفجرت داخل مبنى كانت تتحصن فيه قوة من الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.

وأشار التقرير إلى أن الانفجار أدى إلى إصابة قائد اللواء 401 وعدد من الجنود، حيث جرى إخلاؤهم بواسطة مروحيات عسكرية إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

المصدر : وكالات