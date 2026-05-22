روسيا: نقلنا ذخائر نووية إلى بيلاروسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن روسيا نقلت ذخائر نووية إلى منشآت تخزين ميدانية في بيلاروسيا في إطار مناورات عسكرية ضخمة على الأسلحة النووية يجريها البلدان.

وتجرى المناورات النووية، التي بدأت يوم الثلاثاء وتختتم اليوم، في روسيا وبيلاروسيا في وقت تخوض فيه موسكو ما ​تقول إنه صراع وجودي مع الغرب في أوكرانيا.

وقالت ​الوزارة "ضمن ‌تدريبات قوات الأسلحة النووية، تم ⁠تسليم ذخائر ​نووية إلى منشآت التخزين الميدانية في منطقة موقع لواء الصواريخ في جمهورية روسيا البيضاء".

وذكرت موسكو أن وحدة الصواريخ في روسيا البيضاء تجري ‌تدريبات لاستلام ذخائر خاصة الصواريخ التكتيكية المتنقلة (إسكندر-إم)، بما يشمل تحميل ‌الذخائر على منصات الإطلاق والتحرك خفية إلى منطقة محددة للتحضير للإطلاق.

وأظهرت لقطات نشرتها وزارة الدفاع شاحنة ​تسير في غابة وسط البرق وتفرغ حمولتها. ولم يتضح بعد ما الذي كانت تنقله.

يذكر أن إسكندر-إم، وهي منظومة صواريخ موجهة متنقلة يطلق عليها حلف شمال الأطلسي الاسم الرمزي "إس إس-26 ‌ستون"، حلت محل منظومة "سكود" السوفيتية. ​ويبلغ مدى صواريخها الموجهة 500 كيلومتر، ويمكنها حمل رؤوس حربية تقليدية أو نووية.

ودأب الرئيس فلاديمير بوتين خلال الحرب في أوكرانيا على التذكير ​بالقوة النووية الروسية ‌كتحذير ⁠للغرب ‌من المبالغة في دعم كييف.

وانتقد ‌الكرملين بشدة تصريحات وزير الخارجية الليتواني كيستوتيس بودريس، ووصفها أمس الأربعاء بأنها "تقترب ⁠من الجنون"، وذلك بعدما قال إن على الحلف أن ​يثبت لموسكو قدرته على اختراق منطقة كالينينجراد الروسية.

وتقع المنطقة على ساحل بحر البلطيق بين ليتوانيا وبولندا، وكلاهما عضو في الحلف. ويبلغ عدد سكانها حوالي مليون نسمة، وهي مدينة عسكرية تعد مقر ​الأسطول الروسي في بحر البلطيق.