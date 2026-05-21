تكنولوجيا: لينوفو تطلق حاسوبا محمولا جديدا للألعاب بشاشة OLED ساطعة ووحدة معالجة رسوميات تصل إلى RTX 5090 من شركة إنفيديا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت لينوفو مجموعة من المنتجات الجديدة داخل الصين ويعتبر حاسوب Legion Y9000P Extreme Edition لعام 2026 واحدا منها حيث يعمل بمعالج Core Ultra 9 290HX Plus من شركة إنتل ويمكن تزويده بوحدة معالجة الرسوميات المخصصة للحواسيب المحمولة RTX 5090 من شركة إنفيديا ويبدأ السعر من 20999 يوانا صينيا وهو ما يعادل حوالي 3081 دولارا ويعتبر هذا الحاسوب أحد المنتجات الجديدة التي قدمتها Legion بحدث الإطلاق الأخير داخل الصين وشهد المعالج الخاص به التغيير الأبرز مقارنة بالإصدار السابق

وكما لاحظنا بمراجعتنا لجهاز Alienware الذي يبلغ مقاسه 16 بوصة والمزود بمعالج Core Ultra 9 290HX Plus يجلب هذا المعالج الجديد وحدة CPU بعض التحسينات ولكنها ليست كبيرة وتسلط لينوفو الضوء على أن المعالج يمكن أن يوفر أداء يصل إلى 165 W ويمكن إقرانه بسعة تصل إلى 24 جيجابايت من وحدة GPU من نوع RTX 5090 من شركة إنفيديا والتي يقال إنها توفر أداء يصل إلى 175 W وسيكون لدى المشترين المحتملين أيضا خيار اختيار وحدة RTX 5070 Ti كوحدة معالجة رسوميات للحاسوب المحمول ولكن وحدة المعالجة المركزية ستظل كما هي

ويوجد مبرد ثلاثي المراوح بقدرة 285 W والذي يعد بجعل المكونات الداخلية المتعطشة للطاقة توفر أداء مستداما تحت الضغط ومن الميزات البارزة الأخرى لجهاز Legion Y9000P Extreme Edition شاشة OLED يبلغ مقاسها 16 بوصة تصل إلى ذروة سطوع تبلغ 1100 شمعة ويقال إن هذه الشاشة الساطعة تتمتع بتغطية ألوان بنسبة 100% لمعيار DCI P3 ومعدل تحديث يبلغ 240 Hz ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16 إلى 10 ودقة عرض تبلغ 2560×1600 بكسل لتقديم تجربة بصرية لا مثيل لها تلبي كافة احتياجات اللاعبين

وتوجد مجموعة غنية من المنافذ ودمجت لينوفو مصابيح RGB على العادم الخلفي والجزء السفلي الأمامي والهيكل الخلفي للحاسوب المحمول المخصص للألعاب وتعد تقنية WiFi 7 وسعة تصل إلى 64 جيجابايت ذاكرة عشوائية من نوع DDR5 ولوحة مفاتيح TrueStrike من بين الميزات البارزة الأخرى ويبدأ تكوين RTX 5070 Ti من 20999 يوانا صينيا وهو ما يعادل حوالي 3081 دولارا بينما يتوفر تكوين RTX 5090 بسعر يبدأ من 37999 يوانا صينيا وهو ما يعادل حوالي 5575 دولارا ومن المتوقع إطلاقه بالسوق العالمية تحت اسم Legion 7i Pro الذي يباع حاليا بمبلغ 2759.92 دولارا