تكنولوجيا: شركة آيكو تطلق جهازا لوحيا رائدا بشاشة 4K ومعالج قوي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت آيكو جهازها اللوحي الجديد الذي يعمل بنظام Android داخل الصين ويعتبر جهاز Pad 6 Pro الجهاز اللوحي الرائد للشركة ليخلف إصدار العام الماضي ويتميز أحدث جهاز لوحي للشركة بشاشة ضخمة من نوع LCD يبلغ مقاسها 13.2 بوصة بدقة 4K ومعدل تحديث يبلغ 144 Hz وتدعم الشاشة ذروة سطوع تبلغ 1200 شمعة وتقنية DC dimming لتقديم تجربة بصرية مذهلة ومريحة للعين تضمن أداء مستقرا بنسبة 100% لتلبية كافة الاحتياجات اليومية للمستخدمين

ويعمل الجهاز اللوحي من الداخل بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 المتطور مع سعات مختلفة من ذاكرة عشوائية من نوع LPDDR5X ومساحة تخزين من نوع UFS 4.1 وللتوضيح يعتبر هذا المعالج شريحة رائدة من شركة كوالكوم تعتمد على دقة تصنيع تبلغ 3 نانومتر والتي تعمل على تشغيل أجهزة قوية أخرى مثل حاسوب Legion Tab Gen 5 اللوحي من لينوفو لضمان معالجة أثقل المهام والألعاب بسلاسة تامة دون أي تقطيع أو تأخير

ويحتوي جهاز Pad 6 Pro على كاميرا أمامية بدقة 8 MP وكاميرا خلفية بدقة 13 MP ويضم الجهاز اللوحي بطارية ضخمة تبلغ سعتها 13000 mAh وتشمل ميزات الاتصال تقنيات WiFi 7 و Bluetooth 5.4 وعلى جانب البرامج يعمل الجهاز بواجهة OriginOS 6 المعتمدة على نظام Android ويبلغ سمك الجهاز اللوحي 6.18 مليمتر ويزن 663 جراما بأبعاد مذهلة تبلغ 300 x 200 مليمتر تقريبا ويأتي بخيارات ألوان تشمل الفضي والرمادي والأخضر ويمكن العثور على مزيد من التفاصيل عبر موقع شركة فيفو الرسمي

ويتوفر جهاز Pad 6 Pro داخل الصين بأربعة تكوينات للذاكرة حيث تباع نسخة بمساحة تخزين تبلغ 256 جيجابايت مع سعة 8 جيجابايت بسعر يبلغ 4499 يوانا صينيا وهو ما يعادل حوالي 661 دولارا وتباع نسخة بسعة 12 جيجابايت بسعر 4999 يوانا صينيا وهو ما يعادل 734 دولارا بينما تبلغ تكلفة نسخة بمساحة تخزين تبلغ 512 جيجابايت مع سعة 12 جيجابايت حوالي 5799 يوانا صينيا وهو ما يعادل 852 دولارا وأخيرا تباع نسخة بسعة 16 جيجابايت بسعر 6699 يوانا صينيا وهو ما يعادل 984 دولارا و لم تؤكد الشركة التوافر العالمي للجهاز اللوحي