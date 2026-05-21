تكنولوجيا: نقابة سامسونج تؤجل الإضراب بعد جولة مفاوضات جديدة مع الشركة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - علّقت نقابة العاملين في سامسونج خططها لتنظيم أكبر إضراب في تاريخ الشركة داخل قسم Device Solutions، وذلك بعد جولة مفاوضات جديدة جرت بوساطة وزير العمل الكوري الجنوبي وأسفرت عن اتفاق مبدئي بين الطرفين.

وكانت النقابة قد لوّحت بإضراب يمتد لـ18 يومًا احتجاجًا على عدم حصول الموظفين على حصة عادلة من الأرباح، رغم تحقيق سامسونج لمبيعات قياسية خلال الفترة الماضية.

وبموجب الاتفاق المقترح، ستخصص سامسونج مكافأة استثنائية تعادل 10.5% من أرباح التشغيل لقسم الرقائق، إلى جانب الموافقة على ربط المكافآت السنوية مباشرة بأرباح التشغيل وإلغاء الحد الأقصى للمكافآت.

كما سيحصل قسم أشباه الموصلات على 40% من إجمالي صندوق المكافآت، بالإضافة إلى المكافأة الخاصة الجديدة.

ومن المقرر أن يصوّت أعضاء النقابة على الاتفاق بين 22 و27 مايو لتحديد ما إذا كانوا سيقبلون به رسميًا.

وكانت النقابة تطالب في الأصل بمكافآت تعادل 15% من أرباح التشغيل، مع إزالة سقف المكافآت ووضع نظام واضح وثابت لتوزيعها.

وفي وقت سابق، حذرت الحكومة الكورية الجنوبية من أن تنفيذ الإضراب كان قد يتسبب بخسائر مباشرة تصل إلى تريليون وون كوري، أي ما يقارب 660 مليون دولار، خاصة أن سامسونج تمثل نسبة ضخمة من صادرات كوريا الجنوبية وقيمتها السوقية.

