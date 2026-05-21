تكنولوجيا: تسريب يكشف مواصفات كاميرات سلسلة Oppo Reno16 قبل الإطلاق الرسمي

كشفت Oppo عن تفاصيل جديدة تخص كاميرات سلسلة Reno16 المرتقبة، وذلك قبل الإطلاق الرسمي في الصين، حيث بدأت الشركة بالفعل فتح باب الحجز المسبق لهاتفي Reno16 وReno16 Pro.

وأكدت الشركة أن السلسلة ستعتمد على نظام كاميرات خلفي ثلاثي، يتصدره مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا Periscope للتقريب بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة واسعة Ultra Wide بدقة 50 ميجابكسل أيضًا.

أما في الجهة الأمامية، فستأتي الهواتف بكاميرا سيلفي Ultra Wade بدقة 50 ميجابكسل.

ورغم إعلان Oppo عن مواصفات الكاميرات الرئيسية، فإنها لم تكشف حتى الآن عن أسماء المستشعرات المستخدمة، مع الإشارة إلى احتمالية اختلاف العتاد بين Reno16 وReno16 Pro.

وبحسب التسريبات الأخيرة، سيحصل Reno16 Pro على شاشة LTPO بحجم 6.78 بوصة ومعالج Dimensity 9500s، بالإضافة إلى بطارية بسعة 7000 مللي أمبير وإطار معدني.

في المقابل، يُتوقع أن يأتي Reno16 العادي بشاشة أصغر بحجم 6.3 بوصة ومعالج من سلسلة Dimensity 8000.

