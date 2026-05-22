الدولار الكندي يهبط إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع مع تراجع التفاؤل بشأن الشرق الأوسط

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 1% يوم الخميس، بعدما أدّى ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة المخاوف بشأن التضخم، ما عزّز الرهانات على رفع أسعار الفائدة الأميركية، ودفع عوائد سندات الخزانة والدولار إلى الارتفاع، وهو ما شكّل ضغطًا إضافيًا على المعدن النفيس.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1% إلى 4500.07 دولار للأوقية. وكان المعدن الأصفر قد ارتفع بأكثر من 1% خلال جلسة التداول الأميركية يوم الأربعاء، بعد أن سجّل أدنى مستوى له منذ 30 مارس.

كما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.7% إلى 4502.90 دولار.

وجاء ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2% بعد تقرير لوكالة رويترز أفاد بأن المرشد الأعلى الإيراني أصدر توجيهًا يقضي بعدم إرسال اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب إلى خارج البلاد.

وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى بنك UBS: “في الأساس، لا يزال كل شيء يدور حول المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، وفي هذا السياق شهدنا بعض عدم اليقين بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق، ومع ذلك أصبحت أسعار النفط تمارس ضغطًا متزايدًا على الذهب.”

وأضاف التقرير أن توجيهات آية الله مجتبى خامنئي قد تزيد من إحباط الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتعقّد المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب الأميركية-الإسرائيلية ضد إيران.

وفقد الذهب أكثر من 15% من قيمته منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير، والتي عطّلت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة المخاوف التضخمية.

وارتفع الدولار الأميركي، مما جعل الذهب المُسعّر بالعملة الأميركية أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، في حين استأنفت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات ارتفاعها، وهو ما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدرّ عائدًا.

وأضاف ستونوفو: “ارتفاع أسعار النفط، الذي يدفع التضخم إلى مستويات أعلى، يضع ضغوطًا على البنوك المركزية للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير أو حتى رفعها. ولذلك يظل هذا عاملًا سلبيًا بالنسبة للذهب على المدى القريب.”

ورغم أن الذهب يُعتبر أداة للتحوط ضد التضخم، فإنه يواجه صعوبات خلال فترات ارتفاع أسعار الفائدة.

وبحسب أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، بات المتداولون يتوقعون بنسبة 58% أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل خلال العام الجاري، مقارنة مع احتمال بلغ 48% قبل يوم واحد فقط.