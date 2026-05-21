شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع مع ارتفاع أسعار النفط وزيادة التوقعات برفع الفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسهم شركة “إنفيديا” بنحو 1.5% في تعاملات الخميس المبكرة، رغم إعلان عملاق الرقائق نتائج مالية وتوقعات مستقبلية تفوقت على تقديرات وول ستريت.

وخلال الربع المالي الأول المنتهي في 26 أبريل، سجلت “إنفيديا” أرباحًا معدلة بلغت 1.87 دولار للسهم، مع إيرادات وصلت إلى 81.61 مليار دولار.

وتواصل الشركة الاستفادة من الطلب القوي المرتبط بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إذ شكلت مبيعات مراكز البيانات الجزء الأكبر من الإيرادات بإجمالي 75.2 مليار دولار، بينما حققت وحدة الحوسبة الطرفية إيرادات بلغت 6.4 مليار دولار.

وقالت “إنفيديا” إن هيكل التقارير المالية الجديد يعكس بشكل أفضل محركات النمو الأساسية للشركة.

وحافظت الهوامش الربحية على قوتها خلال الفترة، إذ بلغ هامش الربح الإجمالي المعدل 75%، فيما وصل التدفق النقدي الحر إلى 48.55 مليار دولار.

كما أعادت الشركة جزءًا من السيولة إلى المساهمين عبر رفع التوزيعات النقدية الفصلية من سنت واحد إلى 25 سنتًا للسهم، إضافة إلى توسيع برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة 80 مليار دولار.

توقعات قوية للربع المقبل

توقعت “إنفيديا” أن تبلغ إيرادات الربع المالي الثاني نحو 91 مليار دولار، بزيادة أو نقصان 2%، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 87.3 مليار دولار.

وسجلت الشركة ربعًا قياسيًا جديدًا، مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 85% على أساس سنوي إلى 81.6 مليار دولار، بينما تضاعف صافي الدخل أكثر من ثلاث مرات ليصل إلى 58.3 مليار دولار.

وتُعد “إنفيديا” لاعبًا محوريًا في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إذ توفر الرقائق لشركات تطوير النماذج الكبرى مثل “أوبن إيه آي” و”ميتا”، ما يجعل نتائجها المالية محل متابعة دقيقة من الأسواق.

وقالت الشركة إن النمو القوي جاء مدفوعًا بشكل رئيسي بأداء وحدة مراكز البيانات.

كما توقعت أن يصل الإنفاق العالمي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى ما بين 3 و4 تريليونات دولار سنويًا بحلول نهاية العقد الحالي.

وقال الرئيس التنفيذي جنسن هوانغ خلال مؤتمر مع المحللين: “الطلب أصبح انفجاريًا، والسبب بسيط: عصر الذكاء الاصطناعي الوكيل قد بدأ”.

لماذا تراجع السهم رغم النتائج القوية؟

رغم الأرقام القياسية، تراجع سهم الشركة في التداولات الممتدة، وهو ما أرجعته روث فوكس-بلادر، الشريكة الإدارية في شركة “سيترين فنتشر بارتنرز”، إلى ما وصفته بـ”قانون الأرقام الكبيرة”.

وقالت: “إنفيديا تمثل نحو 8% من مؤشر ستاندرد آند بورز 500. ما لم يقتنع المستثمرون باستمرار هذا النمو الانفجاري، فمن الصعب أن يشعروا بحماس مفرط، رغم أن الشركة قدمت نتائج مذهلة”.

وأضافت: “المستثمرون يبحثون عن نمو فائق السرعة، وهذا ما يفسر عمليات البيع المبكرة”.

من جهتها، قالت فيكتوريا سكولار، رئيسة الاستثمار لدى “إنتراكتيف إنفستور”، إن “السقف أصبح مرتفعًا للغاية بالنسبة لشركة اعتادت تقديم نتائج مبهرة”.

وأضافت: “المستثمرون اشتروا الشائعات وباعوا الأخبار، بعدما ارتفع السهم بالفعل قبل إعلان النتائج”.

كما أشارت إلى وجود مخاوف متزايدة لدى المستثمرين بشأن المنافسة، مع اتجاه شركات الحوسبة السحابية الكبرى إلى تطوير رقائقها الخاصة.

الصين.. سوق تتنازل عنه «إنفيديا»

أصبحت رقائق الذكاء الاصطناعي التابعة لـ”إنفيديا” محورًا رئيسيًا في التنافس بين الولايات المتحدة والصين.

وفي يناير، بدأت إدارة الرئيس دونالد ترامب السماح للشركة ببيع رقائق “H200” للعملاء الصينيين ضمن شروط محددة.

وكانت واشنطن قد فرضت قيودًا سابقًا على هذه الرقائق، وهي ثاني أكثر أشباه الموصلات تطورًا لدى “إنفيديا”، خشية منح الصين تفوقًا تكنولوجيًا وعسكريًا.

لكن حتى الآن، لم تحصل الشركة على موافقة من السلطات الصينية لبيع هذه الرقائق، في وقت تسعى فيه بكين إلى دعم الموردين المحليين.

وكان جنسن هوانغ قد انضم في اللحظات الأخيرة إلى وفد من كبار الرؤساء التنفيذيين الأمريكيين خلال زيارة الرئيس ترامب الرسمية إلى بكين الأسبوع الماضي، رغم عدم وضوح ما إذا كانت الرقائق الإلكترونية قد نوقشت خلال الزيارة.

وفي نتائج الأربعاء، قالت “إنفيديا” إنها لا تتوقع أي إيرادات من مبيعات رقائق مراكز البيانات إلى الصين خلال الربع الحالي.

كما قال هوانغ لشبكة “سي إن بي سي” إنه “تنازل إلى حد كبير” عن السوق الصينية لصالح عملاق التكنولوجيا الصيني “هواوي”.

ورغم ذلك، يرى ألفين نغوين، المحلل لدى “فورستر”، أن الشركة لا تزال قادرة على الازدهار حتى بدون الصين.

وقال: “من خلال استبعاد الصين فعليًا والتنازل عن هذا السوق لصالح هواوي، تُظهر إنفيديا أن الطلب العالمي على الذكاء الاصطناعي خارج الصين كافٍ تمامًا لدعم نموها”.