سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يبحث عن اتجاه – توقعات اليوم – 22-05-2026

انخفض سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر اختباره لمقاومة خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير، والذي تزامن مع اصطدامه أيضاً بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما عرض الزوج للضغط السلبي المضاعف وأجبره على التراجع، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما يزيد من احتمالات انخفاض الزوج في الفترة القريبة المقبلة.