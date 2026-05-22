سعر اليورو مقابل الدولار يستقر على مكاسب حذرة – توقعات اليوم – 22-05-2026

استقر سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) على مكاسب حذرة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً باستمرار تماسك مستوى الدعم الصلب 1.1590، ما أكسب الزوج زخماً إيجابياً لليوم الثاني على التوالي ساعد الزوج في تحقيق تلك المكاسب، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من استقرارها بمناطق تشبع شرائي.

ياتي هذا في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي والديناميكي المتمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي الزوج بشكل مستدام في الفترة القريبة المقبلة.