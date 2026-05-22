سعر النفط الخام يشهد تقلبات قوية ومفاجأة – توقعات اليوم – 22-05-2026

تراجع سعر الذهب (GOLD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغط السلبي حول السعر.

ولكن في المقابل من ذلك يظل السعر مستقراً اعلى الدعم المحوري 4,500$، في إشارة واضحة لوجود زخم إيجابي جيد يكبح خسائر السعر، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السعر في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه قدرة أكبر على إظهار سلوك إيجابية في الفترة القريبة المقبلة.