سعر الدولار مقابل الفرنك يظهر إشارات إيجابية جديدة – توقعات اليوم – 22-05-2026

ارتفع سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليهاجم الزوج بهذا الارتفاع مستوى المقاومة 1.3785، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، مستفيداً من الدعم الديناميكي الإيجابية الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح الزوج في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أكبر لتوسيع مكاسبه في الفترة القريبة المقبلة.