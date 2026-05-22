ألمانيا: ضرورة دعم الجيش اللبناني بعد انسحاب "يونيفيل"

ابوظبي - سيف اليزيد - عبر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم الخميس، عن اعتقاده بضرورة استمرار انخراط ألمانيا في دعم القوات المسلحة اللبنانية بعد انتهاء مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)

وخلال مناقشة في البرلمان الألماني بشأن التمديد الأخير المزمع لمهمة الجنود الألمان ضمن بعثة "يونيفيل"، قال بيستوريوس إن استقرار لبنان "يبقى في مصلحتنا جميعاً".

وأضاف أن" بناء قوات مسلحة لبنانية قوية وذات كفاءة يظل أمراً حاسماً لتحقيق هذا الاستقرار. وبطبيعة الحال، سيتعين علينا أن نناقش ولاسيما هنا داخل البرلمان الألماني سبل مواصلة التزامنا ودعمنا مستقبلاً" للبنان.

وكان مجلس الأمن الدولي قرر، في أغسطس 2025، إنهاء مهمة "يونيفيل" بالكامل في 31ديسمبر العام الجاري. وكانت المهمة قد أُطلقت عام 1978 لمراقبة المنطقة الحدودية بين إسرائيل ولبنان. ولا يزال هناك نحو عشرة آلاف جندي يشاركون حاليا في هذه المهمة. وبعد انسحاب القوة الدولية، يُفترض أن يتولى الجيش اللبناني السيطرة على المنطقة. وتعتزم الحكومة الألمانية تمديد مهمة البحرية الألمانية قبالة السواحل اللبنانية للمرة الأخيرة حتى 30 يونيو 2027، وتطلب موافقة النواب على ذلك.

وأكد بيستوريوس أن دور ألمانيا في المنطقة سيظل مهماً حتى بعد انتهاء "يونيفيل".