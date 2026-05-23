«الصحة ووقاية المجتمع» لـ«الاتحاد»: إنجازات إماراتية بارزة وريادية في اجتماعات «الصحة العالمية»

ابوظبي - سيف اليزيد - سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)

حقتت دولة الإمارات العديد من الإنجازات البارزة والريادية في اجتماعات أعمال الدورة التاسعة والسبعين لجمعية الصحة العالمية، التي تنظمها منظمة الصحة العالمية في مدينة جنيف خلال الفترة من 18 إلى 23 مايو الجاري.

وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إن من أبرز هذه الإنجازات، حصول الدولة على مصادقة منظمة الصحة العالمية تأكيداً لخلوها من الزيوت المهدرجة، والحصول على تقييم 3 من أصل 4 في مؤشر الحد من استهلاك السكر، و4 من أصل 4 في مؤشر الحد من استهلاك الملح، وهو أعلى تقييم.

وأوضحت في تصريح لـ«الاتحاد» أن هذه الإنجازات تتعلق بأنظمة سلامة الغذاء وتعزيز الصحة العامة والحد من عوامل الخطورة المرتبطة بالأمراض غير السارية، وذلك من خلال تبني سياسات وتشريعات فعّالة تتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية. وأكدت أن هذه الإنجازات تعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بتعزيز جودة الحياة والصحة العامة، ودعم الجهود العالمية الرامية إلى الوقاية من الأمراض غير السارية وتحقيق التنمية الصحية المستدامة.

ونوهت بإصدار مواصفة إلزامية الدهون/الزيوت المهدرجة جزئياً UAE.S GSO 2483:2021 من قبل المواصفات القياسية الإماراتية وتختص هذه اللائحة بمنع استخدام الزيوت المهدرجة جزئياً في المنتجات الغذائية partially hydrogenated oils.

وذكرت أن مبادة حظر الدهون المهدرجة جزئياً في المنتجات الغذائية تندرج تحت مبادرات الاستراتيجية الوطنية للتغذية الصحية 2031، تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتغذية الصحية 2031، بموجب قرار مجلس الوزراء، كإطار شامل يوجّه الجهود الوطنية نحو تحسين الصحة التغذوية، وتقليل عبء الأمراض المرتبطة بالنظام الغذائي، وتعزيز مجتمع أكثر صحة وقدرة على التكيف.

وأشارت إلى أن الاستراتيجية تستند إلى محاور رئيسة، تتضمن 16 مبادرة وطنية تركز على تعزيز أنماط التغذية الصحية، وتقوية جهود الوقاية، وتطوير الأطر التنظيمية والمؤسسية، وتحسين أنظمة البيانات والرصد والتقييم لدعم التنفيذ الفعّال. وتعكس هذه المبادرات رؤية الاستراتيجية الوطنية للتغذية الصحية «منظومة غذائية صحية مستدامة ومعززة لجودة الحياة» من خلال التركيز على التوجهات الاستراتيجية والمبادرات.

مبادرات رائدة

وبيّنت أن هناك 8 مبادرات تُعد من أبرز المبادرات التي تدعم جهود القضاء على الدهون المهدرجة جزئياً في المنتجات الغذائية، هي: تحقيق تحول ضمن قطاع التغذية نحو البدائل الصحية، ومتابعة تفعيل قرار حظر الزيوت المهدرجة جزئياً في الأغذية.

كما تضم المبادرات، تحسين جودة المنتجات الغذائية الجاهزة والمعبأة، وتطبيق مشروع الضرائب على المشروبات المحلاة ومشروبات الطاقة، والالتزام الوطني لجودة الأغذية والمشروبات، والإعلانات الترويجية لتسويق الأغذية والمشروبات غير الصحية، بالإضافة إلى تعزيز بيئة بيع الأغذية المعززة للاختيارات الصحية، وتوسيم الأغذية من خلال البيانات التغذوية للمنتجات المعبأة وقوائم الطعام، ودليل التغذية الصحية.

وأفادت بأن هذه المبادرات تُنفَّذ ضمن إطار زمني استراتيجي مُحكم يمتد حتى عام 2031، بما يتيح تنفيذها بصورة تدريجية ومنهجية مدروسة تضمن التكامل بين مختلف الجهات المعنية وتحقيق المخرجات المستهدفة.

وأكدت أن استراتيجية التغذية الصحية ومبادراتها تتوافق بشكل مباشر مع توجهات السياسة الوطنية لتعزيز أنماط الحياة الصحية في دولة الإمارات، بما يدعم جهود الدولة في ترسيخ الوعي الغذائي والوقاية من الأمراض المرتبطة بأسلوب الحياة. ولفتت إلى أن أهم المستهدفات هذه الاستراتيجية، خفض بنسبة 30% في متوسط الاستهلاك اليومي للملح/الصوديوم بين السكان، وكذلك نسبة الخفض في معدل استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر المضاف، والحد من انتشار في زيادة الوزن بين أفراد المجتمع.

وتشمل المستهدفات، الحد من انتشار السمنة بين أفراد المجتمع، ونسبة وعي أفراد المجتمع بأنماط وخيارات التغذية الصحية.

حملات تثقيفية

وقالت: «بالتوازي مع ذلك، تولي الوزارة أهمية لتعزيز الوعي المجتمعي من خلال حملات تثقيفية تستهدف المستهلكين وأصحاب المنشآت الغذائية، بهدف دعم اتخاذ قرارات غذائية صحية».

وأوضحت أن هذا البرنامج، يسهم ضمن إطار استراتيجي متكامل يمتد لسنوات قادمة، في ترسيخ منظومة غذائية أكثر أماناً واستدامة، تدعم جهود الدولة في تعزيز الصحة العامة.

وتشارك دولة الإمارات، بوفد رفيع، في أعمال الدورة التاسعة والسبعين لجمعية الصحة العالمية، التي تنظمها منظمة الصحة العالمية في مدينة جنيف خلال الفترة من 18 إلى 23 مايو الجاري.