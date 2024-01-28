اعلن مسؤول أميركي لـ"رويترز" إن عدد أفراد الجيش الأميركي الذين أصيبوا في هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة في شمال شرق الأردن اليوم الأحد ارتفع، مضيفا أنه يجري مراقبة نحو 34 من القوات للاشتباه في إصابات محتملة بالدماغ.
وذكر بيان سابق للجيش الأميركي أن ثلاثة عسكريين قتلوا وأصيب 25 آخرون في الهجوم. ولم تنشر وزارة الدفاع الأميركية بعد تفاصيل بشأن طبيعة الإصابات، لكن إصابات الدماغ الرضية أمر شائع بعد أي انفجار كبير.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول اميركي: الجيش الأميركي يراقب حالة 34 عسكريا بعد هجوم الأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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