سعر اليورو مقابل الدولار يظهر علامات إيجابية جديدة – توقعات اليوم – 17-04-2026

يشهد سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) تداولات متذبذبة خلال تحركاته اللحظية الأخيرة، في ظل محاولاته اكتساب زخم إيجابي يمهّد لاختراق مستوى المقاومة 1.1790، ويأتي هذا الأداء مدعوماً باستمرار تداول السعر أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يوفر دعماً ديناميكياً يعزز من استقرار الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير.

وفي الخلفية من ذلك تبدأ مؤشرات القوة النسبية في إعطاء إشارات أكثر إيجابية مع ظهور بوادر دايفرجنس إيجابي بعد وصولها إلى مناطق تشبع بيعي مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، إلى جانب بدء تكون تقاطع إيجابي، وهو ما يدعم فرص التعافي ويعزز احتمالات نجاح السعر في اختراق مستوى المقاومة خلال الفترة القريبة المقبلة.