تحديث توقع سعر الفضة اليوم 17-04-2026

أكد سعر المؤشر محاولات إيقاف المسار التصحيحي الهابط بتقديمه لعدة إغلاقات إيجابية فوق مستوى 97.55 لنلاحظ محاولة تسجيله لبعض المكاسب بوصوله حاليا نحو 98.10.

نلاحظ من الرسم المرفق محاولة خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع البيع ليزيد بدوره من فرص اكتساب السعر للعزم الإيجابي الإضافي ليدعونا ذلك لترجيح محاولات تسجيله لمكاسب إضافية قد تمتد نحو 98.55 و98.80 على التوالي.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 97.80 و 98.55

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع