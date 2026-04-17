سعر سهم جيتلاب (GTLB) يحاول تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط – توقعات اليوم – 17-04-2026

تراجع سعر سهم بلاكستون BLACKSTONE INC (BX) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 120.20$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 136.50$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد