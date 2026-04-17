شرطة أبوظبي تحذّر من روابط وهمية تنتحل صفة جهات حكومية

ابوظبي - سيف اليزيد - دعت شرطة أبوظبي أفراد المجتمع إلى توخي الحذر عند استخدام محركات البحث، وعدم الانسياق وراء الروابط الوهمية الخاصة بحماية المستهلك أو الجهات الحكومية الأخرى التي قد تظهر ضمن نتائج البحث.

وأكدت ضرورة الاعتماد على التطبيقات والمواقع الرسمية والمعتمدة للجهات الحكومية والخاصة عند طلب الخدمات والمعلومات أو إجراء عمليات الشراء، لما لذلك من دور مهم في الوقاية من عمليات الاحتيال الإلكتروني.

وأكدت شرطة أبوظبي أن المحتالين يستغلون الروابط المضللة لخداع المستخدمين وسرقة بياناتهم الشخصية والمصرفية بأسلوب احترافي من خلال استدراج المجني عليه، داعيةً إلى التحقق من صحة الروابط ومصدرها قبل إدخال أي معلومات حساسة.