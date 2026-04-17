ترامب يعلن رسميا وقف إطلاق النار في لبنان لـ 10 أيام

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، 16 أبريل 2026، عن توصل كل من لبنان وإسرائيل إلى اتفاق يقضي ببدء وقف إطلاق نار رسمي لمدة عشرة أيام، وذلك عقب محادثات وصفها بالممتازة أجراها مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو .

وأوضح ترامب في تغريدة نشرها عبر منصة تروث سوشيال، أن هذا التوافق يأتي كخطوة جوهرية في سبيل السعي لتحقيق سلام شامل ودائم بين الدولتين، مشيراً إلى أن قرار وقف العمليات القتالية سيدخل حيز التنفيذ في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (12:00 منتصف هذه الليلة بالتوقيت المحلي).

وأضاف ترامب، أنه وجّه نائبه جيه دي فانس، ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو للعمل مع إسرائيل ولبنان لتحقيق استدامة للسلام.

دعوة عون ونتنياهو للبيت الأبيض

وقال ترامب إنه سيدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس اللبناني جوزيف عون لإجراء أول محادثات موضوعية بين إسرائيل ولبنان منذ عام 1983.

وتابع في بيان آخر على "تروث سوشيال": "كلا الجانبين يرغبان في تحقيق السلام، وأعتقد أن ذلك سيحدث بسرعة".

وفي ذات السياق، قال مصدر رسمي إسرائيلي لوكالة رويترز، إنه لا توجد لدى الجيش الإسرائيلي خطط للانسحاب من جنوب لبنان خلال وقف إطلاق النار.

اقرأ أيضا/ هآرتس: الجيش الإسرائيلي يستعد لوقف إطلاق النار الليلة في لبنان

وكان ترامب قد تحدث مع الرئيس اللبناني جوزيف عون قبل ساعات، وأبلغه بأن قرار وقف إطلاق النار من جانب إسرائيل سيكون خلال ساعات.

وأكدت الرئاسة اللبنانية المحادثة بين ترامب وعون، وقالت إن الرئيس الأميركي أكد دعمه للبنان وتشديده على التزامه تلبية الطلب اللبناني بوقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن.

من جانبه، وجّه الجيش الإسرائيلي قواته للاستعداد لوقف إطلاق النار في لبنان، مساء اليوم الخميس، بحسب ما ذكرت صحيفة "هآرتس"، وذلك رغم استمرار الاشتباكات والغارات في جنوبي لبنان وتعثر المساعي لإجراء اتصال مباشر بين الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

المصدر : وكالات