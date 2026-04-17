ارتفاع قوي للأسهم الأمريكية والداو جونز يقفز بأكثر من 1000 نقطة

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت عملة البيتكوين يوم الجمعة دون مستوى 75 ألف دولار بقليل، مع اتجاهها لتسجيل ثالث مكسب أسبوعي على التوالي، مدعومة بموجة صعود في الأصول عالية المخاطر وسط آمال باستئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتراجعت العملة الرقمية الأكبر عالميًا بيتكوين بنسبة 0.3% إلى 74,790.8 دولارًا بحلول الساعة 02:23 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (06:23 بتوقيت غرينتش)، لكنها لا تزال على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية تقارب 5%.

ورغم هذا الأداء الإيجابي، واجه البيتكوين صعوبة في اختراق مستوى 75 ألف دولار النفسي بشكل حاسم، بعدما تجاوزه لفترة وجيزة في وقت سابق من الأسبوع.

دعم من آمال التهدئة الجيوسياسية

تحسنت معنويات السوق بدعم من تراجع المخاطر الجيوسياسية، عقب دخول وقف إطلاق نار بوساطة أمريكية لمدة 10 أيام بين إسرائيل ولبنان حيّز التنفيذ، بهدف وقف الأعمال القتالية وفتح المجال أمام مزيد من المفاوضات.

وساهمت هذه الهدنة المؤقتة، التي يمكن تمديدها باتفاق الطرفين، في تهدئة المخاوف من اتساع نطاق الصراع في المنطقة، وهو ما كان قد أثر سلبًا على الأسواق في وقت سابق.

كما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران في أقرب وقت خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما عزز الآمال في خفض التصعيد على نطاق أوسع في الشرق الأوسط.

ومع ذلك، ظلت مكاسب بيتكوين محدودة، في ظل توجه بعض المستثمرين إلى جني الأرباح بعد الارتفاعات الأخيرة، إلى جانب وجود مقاومة قوية قرب مستوى 75 ألف دولار، والتي حدّت حتى الآن من المزيد من الصعود.

الأسواق العالمية تدعم الأصول عالية المخاطر

استفادت العملات الرقمية من الزخم الإيجابي في الأسواق العالمية، حيث سجلت الأسهم الأمريكية، لا سيما أسهم التكنولوجيا، مستويات قياسية جديدة هذا الأسبوع، ما دعم الأصول التي تتحرك عادةً بالتوازي مع شهية المخاطرة.

هجوم سيبراني يضرب منصة “غرينكس”

في سياق منفصل، أعلنت منصة تداول العملات المشفرة غرينكس المرتبطة بروسيا تعليق عملياتها بعد تعرضها لهجوم سيبراني أدى إلى سرقة نحو مليار روبل (حوالي 13 مليون دولار)، وفق بيان نشرته عبر “تيليغرام”.

وأوضحت المنصة، التي تتخذ من قيرغيزستان مقرًا لها وتخضع لعقوبات من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، أن الهجوم استخدم أساليب “معقدة للغاية”، مشيرة إلى احتمال تورط “أجهزة استخبارات أجنبية”، ومؤكدة أن الهدف كان تقويض النظام المالي الروسي.

تحركات متباينة للعملات البديلة

شهدت العملات الرقمية البديلة أداءً متباينًا في تعاملات متقلبة:

تراجعت عملة الإيثريوم، ثاني أكبر العملات الرقمية، بنسبة 1.3% إلى 2,324.92 دولارًا.

في المقابل، ارتفعت عملة الريبل بنسبة 1.4% إلى 1.43 دولار.

وبوجه عام، لا تزال سوق العملات المشفرة تتحرك في نطاق حذر، مع ترقب المستثمرين لأي تطورات جديدة على صعيد التوترات الجيوسياسية، والتي باتت عاملًا رئيسيًا في توجيه شهية المخاطرة عالميًا.