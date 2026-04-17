اخبار الخليج / اخبار الإمارات

شرطة دبي تقبض على عضو عصابة متورطة في جرائم جنائية دولية

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع وزارة الداخلية، إلقاء القبض على "د. ج. ك"، إيرلندي الجنسية، وهو عضو في عصابة متورطة في جرائم جنائية دولية في موطنه، وذلك خلال 48 ساعة فقط من صدور أمر النيابة العامة بتاريخ 15 أبريل الجاري.
ونقل المكتب الإعلامي لحكومة دبي، عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "أكدت شرطة دبي التزامها المستمر بدعم الجهود الدولية في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود، والعمل جنباً إلى جنب مع جهات إنفاذ القانون على مستوى العالم، لتعزيز الأمن والأمان في المجتمعات".

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

