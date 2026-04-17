تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 17-04-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-04-17 16:13PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
واصل سعر البتكوين (BTCUSD) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح في الوصول لمستوى المقاومة 77,500$، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، ليستعد حالياً بمهاجمته مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.