تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 17-04-2026

تراجع سعر عملة داش الرقمية (DASHUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع تواصل الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي السعر في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السعر من تصريف البعض من تشبعه البيعي بها، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة بالسعر.

لذلك تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 38.80$، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند سعر 34.80$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط