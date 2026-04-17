تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 17-04-2026

ارتفع سعر سهم جيتلاب GitLab (GTLB) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليحاول السهم تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السهم من تصريف تشبعه الشرائي بها، ما منحه مساحة أوسع لتحقيق تلك المكاسب، في ظل تحركاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي هابط مع استمرار تحركاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يقلص من فرص تعافي السهم بشكل كامل على المدى القريب.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 24.20$، ليستهدف من جديد مستوى الدعم 18.75$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط