السوداني يؤكد دعم العراق وترحيبه بكلّ الجهود الساعية الى إعادة الملاحة بهرمز

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان ورد لـ الخليج 365، ان الاخير "شارك عبر تقنية الاتصال المرئي، في اجتماع دولي حول الملاحة في مضيق هرمز، انعقد في باريس بدعوة من رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر".



وبحث الاجتماع "التطورات المتعلقة بمضيق هرمز، حيث أكد السوداني دعم العراق وترحيبه بكلّ الجهود الإقليمية والدولية الساعية الى إعادة الملاحة بالمضيق، وترسيخ بيئة تزدهر فيها فرص التقدّم والتنمية، وتعزز القدرات على مواجهة التحديات، عبر الدبلوماسية البنّاءة والمدعومة، وهي مسألة جوهرية اقتصادية ووج

ودية بالنسبة للعراق".

وشدّد رئيس مجلس الوزراء على "ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي ودعم استدامة الهدنة، وتطويرها إلى تفاهم طويل الأجل، عبر الحوار والدبلوماسية، في ظلّ الجهود التي تبذلها جمهورية باكستان الإسلامية"، مشيراً إلى "مضيّ العراق في مساندة مساعي التسوية الشاملة، بما يُسهم في تعزيز استقرار العالم".