شركات تعدين البيتكوين تبيع ما تعدنه مدفوعة بضغط التكاليف رغم ارتفاع الأسعار: التفاصيل

تواجه شركات تعدين البيتكوين ضغوط متزايدة أجبرتها على بيع كميات كبيرة من العملة لتغطية التكاليف التشغيلية، رغم بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة نسبيا مقارنة بالدورات السابقة.
حيث باعت كبرى شركات التعدين المدرجة أكثر من 32 ألف بيتكوين خلال الربع الأول من 2026، وهو رقم يتجاوز إجمالي مبيعاتها في عام 2025 بالكامل، بل ويفوق ما تم بيعه خلال أزمة مشروع “Terra” في 2022.
ويعكس هذا التحول تراجع الربحية نتيجة انخفاض عوائد التعدين وارتفاع التكاليف، خاصة مع تراجع ما يُعرف بـ“hashprice” إلى مستويات متدنية.
هذا الوضع دفع العديد من الشركات إلى تصفية احتياطياتها بسرعة لتوفير السيولة وسداد الالتزامات، خصوصا في ظل بيئة تمويل أكثر صعوبة.
في المقابل، لا يزال بعض المعدّنين يحتفظون بإنتاجهم، مستفيدين من تكاليف تشغيل منخفضة أو كفاءة أعلى، ما يسمح لهم بتجنب البيع في فترات الضعف.
كما بدأت بعض الشركات في تغيير استراتيجياتها، حيث لم تعد تحتفظ بالبيتكوين كأصل طويل الأجل، بل تستخدمه كمصدر سيولة لتمويل التوسع أو تغطية النفقات، خاصة مع دخول مجالات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي.
بشكل عام، يعكس هذا الانقسام بين البيع والتجميع حالة عدم التوازن في قطاع التعدين، حيث تعتمد القدرة على الصمود بشكل كبير على كفاءة التشغيل وتكلفة الطاقة.
