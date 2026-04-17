مجلس النواب يعلن جدول اعمال جلسات الاسبوع المقبل

بغداد - ياسين صفوان - وتضمن جدول اعمال جلسة يوم الاحد (19 نيسان)، "القراءة الأولى لمقترح قانون خدمة العلم، والقراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الخامس لقانون مجلس السرطان في العراق رقم 63 لسنة 1985.اما جدول يوم الاثنين (20 نيسان)، فقد تضمن القراءة الاولى لمقترح قانون المجلس الوطني للمياه، والقراءة الاولى لمقترح قانون التحكيم.

في حين ان جدول اعمال جلسة يوم الاربعاء (22 نيسان)، تضمن القراءة الاولى لمقترح قانون وزارة الاتصالات، والقراءة الاولى لمقترح قانون ادارة المخلفات البلدية الصلبة.

وتضمن جدول اعمال جلسة يوم الخميس فقرتين، هما: "القراءة الاولى لمقترح قانون رعاية الاحداث، والقراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين رقم 18 لسنة 2018".