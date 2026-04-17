انت الان تتابع خبر الاطار التنسيقي يعقد غدا اجتماعه الحاسم لاختيار مرشح رئيس الوزراء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم كتلة الإعمار والتنمية النيابية النائب فراس المسلماوي للوكالة الرسمية تابعته الخليج 365، إن "اجتماع الإطار التنسيقي يوم غد السبت وبعد النجاح في انتخاب رئيس الجمهورية نزار آميدي في الجلسة الماضية سيكون مفصلياً وليس فقط حاسماً، حيث سيبدأ الحراك الرسمي لتسمية وتكليف رئيس الوزراء الجديد".

وأضاف: أننا "الآن أمام تحدي الالتزام بالمدد التي حددها الدستور بعد انتخاب الرئيس، واجتماع السبت يهدف لترسيخ التوافق الوطني وإنهاء حالة الجمود السياسي"، مشيراً إلى أن "كتلة الإعمار والتنمية تدفع باتجاه أن يكون هذا الاجتماع هو نقطة الانطلاق لتشكيل حكومة خدمة وطنية تلبي طموحات الشعب العراقي بعيداً عن سياسة التعطيل".