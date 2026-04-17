مشروع "BlockDAG" في قلب فضيحة احتيال جديدة في سوق الكريبتو

أثار مشروع “BlockDAG” جدل واسع بعد اتهامات خطيرة من المحقق “ZachXBT”، الذي زعم أن المشروع جمع أكثر من 300 مليون دولار عبر أساليب احتيالية استهدفت المستثمرين الأفراد.

وجاءت هذه الاتهامات في سياق تحذير من انتشار مخططات تعد بعوائد غير واقعية، حيث أشار المحقق إلى أن المشروع اعتمد على تسويق مضلل يتضمن وعود بأرباح ضخمة تصل إلى عشرات الأضعاف، مع استخدام أساليب ضغط لإنشاء إحساس بالإلحاح لدى المستثمرين.

وبحسب التحليلات، فإن “BlockDAG” روّج لنفسه عبر حملات دعائية واسعة، مدعيا إدراجه في منصات تداول مختلفة، رغم عدم وجود نشاط فعلي يدعم هذه الادعاءات على الشبكة.

كما أفاد بعض المستثمرين بعدم قدرتهم على سحب أموالهم أو الحصول على العملات الرقمية الموعودة.

كشفت التحقيقات أيضا عن غموض في هيكل الإدارة، حيث تبين أن الأسماء المعلنة لا تعكس الفريق الفعلي، مع ربط العمليات بشخصيات غير معلنة.

وتشير الأدلة إلى احتمال تورط جهات قامت بتحويل الأموال عبر قنوات خارجية، مع إنفاق جزء منها على أصول فاخرة.

ورغم نفي بعض الأطراف صلتهم بالمشروع في البداية، إلا أن تسريبات ووثائق لاحقة عززت الشكوك حول تورطهم.

تسلط القضية الضوء مجددا على المخاطر المرتبطة بالمشاريع غير المنظمة، وأهمية التحقق من مصداقية الفرص الاستثمارية قبل الدخول بالأموال.

