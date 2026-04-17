باكستان: لا موعد للجولة الثانية من المحادثات الأميركية الإيرانية حتى الآن

ابوظبي - سيف اليزيد - إسلام أباد (وكالات)

أكدت وزارة الخارجية الباكستانية، أمس، أنه لم يتم تحديد موعد للجولة الثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران حتى الآن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي في مؤتمر صحفي إن «باكستان تحظى بالتقدير لانخراطها الدبلوماسي البناء ودعمها لخفض التصعيد وجهود وقف إطلاق النار والسعي لتحقيق الاستقرار بين الولايات المتحدة وإيران».

وأضاف أنه «من خلال التواصل المستمر مع كل من واشنطن وطهران سعت إسلام آباد إلى تشجيع الحوار وتيسير تبادل الرسائل والمساعدة في تهيئة الظروف والمساحة اللازمة لمفاوضات جادة».

وأضاف «أنه في حال انعقاد المحادثات سيتم الإعلان عن موعدها وتوقيتها رسمياً، نرجو تجنب التكهنات بشأن توقيت المحادثات المستقبلية».

وكانت باكستان استضافت في 11 أبريل الجاري جولة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران وصفت بأنها الأولى من نوعها بين الجانبين منذ 1979 في مسعى للتوصل إلى تسوية لإنهاء الحرب التي اندلعت في 28 فبراير الماضي إلا أنها لم تسفر عن التوصل إلى اتفاق.

وأعلن البيت الابيض أمس الأول، أن الولايات المتحدة تجري مناقشات في شأن إجراء جولة مفاوضات ثانية مع إيران في باكستان وأنها متفائلة بإمكان التوصل إلى اتفاق.