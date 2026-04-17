وفد باكستاني يصل إيران لنقل رسالة واشنطن والتخطيط لجولة مفاوضات ثانية

القاهرة - كتب محمد نسيم - وصل وفد باكستاني رفيع المستوى برئاسة قائد الجيش إلى طهران لنقل رسالة الولايات المتحدة والتخطيط لجولة ثانية من المفاوضات بعد تعثر الجولة الأولى في إسلام آباد وعدم التوصل لاتفاق بين البلدين بعد وقف إطلاق النار بينهما يوم الأربعاء الماضي 8 نيسان/ أبريل.

وأوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا من حيث المبدأ على الاجتماع، لكنهما لم تحددا بعد الموعد والمكان.

فيما أوردت وكالة "أسوشييتد برس" في وقت سابق الأربعاء أن الوسطاء اقتربوا من تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين واستئناف المفاوضات لإنقاذ الهدنة الهشة قبل انتهائها الأسبوع المقبل، ونقلت عن مسؤولين إقليميين، قولهم إنهم يحرزون تقدما، وأن الولايات المتحدة وإيران وافقتا مبدئيا على تمديده من أجل السماح بمزيد من الدبلوماسية.

ويدفع الوسطاء نحو حل وسط حول ثلاث نقاط خلافية رئيسية أفسدت المفاوضات المباشرة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد الأسبوع الماضي، وهي البرنامج النووي الإيراني ومضيق هرمز والتعويض عن الأضرار التي حدثت خلال الحرب؛ وفقا لأحد المسؤولين الإقليميين المشاركين في جهود الوساطة.

