ركنة تسجل أقل درجة حرارة في الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن أدنى درجة حرارة سجلت في الإمارات، صباح اليوم الجمعة.

وأكد المركز الوطني للأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 9.7 درجة مئوية على ركنة (العين) الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

#أقل_درجة_حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 9.7 درجة مئوية على ركنة (العين) الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_lowest_temperature recorded over the country this morning is 9.7°C in Raknah (Al Ain) at 06:00 UAE Local time. pic.twitter.com/HfRFOYKqCU — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) April 17, 2026

