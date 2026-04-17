علة داش الرقمية (DASHUSD) يعاني من الضغوط السلبية – تحليل – 17-04-2026

ارتفع سعر سهم شركة أدوبي ADOBE INC (ADBE) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصطدم السهم بهذا الارتفاع بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أجبر السهم على الارتداد انخفاضاً ليقلص بعضاً من تلك المكاسب، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يزيد من الضغط السلبي المحيط بالسهم.

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 258.90$، ليستهدف مستوى الدعم 225.65$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط