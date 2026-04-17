سعر سهم أدوبي (ADBE) يصطدم بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 17-04-2026

قفز سعر سهم بالو ألتو Palo Alto Networks, Inc (PANW) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم بهذا الارتفاع في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وسط تأثره في وقت سابق باختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السهم من تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أوسع لتمديد مكاسبه على المدى القريب.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 171.80$، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 189.40$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد