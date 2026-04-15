تكنولوجيا: أمازون تستحوذ على شريك أبل في الاتصالات عبر الأقمار الصناعية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت أمازون استحواذها على شركة Globalstar، وهي الشركة التي توفر تقنيات الاتصال عبر الأقمار الصناعية لأجهزة أبل مثل آيفون وساعة أبل.

وتعتمد هذه الميزة على أقمار صناعية في مدار أرضي منخفض، ما يسمح للأجهزة بالاتصال عند غياب تغطية الشبكات الخلوية أو Wi-Fi، فيما تستخدم أبل جزءًا كبيرًا من سعة شبكة Globalstar الحالية.

وتهدف أمازون من خلال هذه الصفقة إلى توسيع خدمات الاتصال المباشر بالأجهزة ضمن شبكتها المستقبلية للأقمار الصناعية منخفضة المدار. إذ ستُدمج أقمار Globalstar ضمن منظومة Amazon Leo، ما يتيح للشركة تقديم خدمات صوتية ونصية وبيانات مباشرة للأجهزة خارج نطاق الشبكات الأرضية التقليدية.

كما أوضحت أمازون أنها ستوفر هذه الخدمات لمشغلي شبكات الاتصالات لمساعدتهم على توسيع التغطية لعملائهم في المناطق النائية، مقابل رسوم. ويعني ذلك إمكانية تقديم اتصال عبر الأقمار الصناعية دون الاعتماد الكامل على البنية التحتية الأرضية.

وفي الوقت نفسه، وقعت أمازون اتفاقًا مع أبل يضمن استمرار خدمات الاتصال عبر الأقمار الصناعية الحالية دون أي انقطاع لمستخدمي آيفون وساعة أبل. بل قد تتحسن هذه الخدمات مستقبلًا، مع الاستفادة من الشبكتين المدمجتين لكل من Globalstar وAmazon Leo.

المصدر