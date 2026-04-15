«موج».. مركز رائد للتدخل المبكر للأطفال

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

في خطوة تعكس رؤية إمارة أبوظبي نحو بناء منظومة متكاملة ومستدامة لدعم الطفولة المبكرة وتمكين الأسرة، وضمن مستهدفات «عام الأسرة 2026»، دشّنت هيئة زايد لأصحاب الهمم مشروع «موج – مركز التدخل المبكر»، بالتزامن مع توقيعها اتفاقية شراكة استراتيجية ثلاثية مع الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة وشركة رويال NMC استيكو ليمتد، لتطوير نموذج متقدم يجمع بين الخدمات الصحية والتأهيلية والدعم الأسري ضمن منظومة موحدة.

وتُعد هذه الاتفاقية الركيزة الأساسية التي يقوم عليها مركز «موج»، حيث تؤسّس لإطار مؤسسي متكامل ينظم الأدوار بين الجهات الشريكة، ويعزّز التكامل بين القطاعين الصحي والاجتماعي، بما يضمن تقديم خدمات عالية الجودة ويحقق أثراً مستداماً على مستوى الطفل والأسرة والمجتمع. كما تنصّ الاتفاقية على تنفيذ حزمة من البرامج النوعية، التي تركّز على تمكين الوالدين وتعزيز مهارات التربية الإيجابية، وتأهيل مقدمي الرعاية والممارسين في مجالات الطفولة، إلى جانب تقديم برامج تدريبية وورش عمل متخصّصة قائمة على أفضل الممارسات، وإطلاق مبادرات توعوية تدعم الكشف المبكر والتدخل الفعّال، بما يسهم في بناء بيئة أكثر شمولية للأطفال.

نموذج متكامل

ويتيح «موج» متابعة نمو الأطفال وفق المراحل العمرية، من خلال منظومة شاملة .

ويركّز على تقديم خدمات متكاملة للأطفال من عمر 0 إلى 8 سنوات، تشمل التشخيص المبكر، والتأهيل، والدعم النفسي، والإرشاد الأسري، بما يعزّز فرص النمو السليم ، ويمكّن الأسرة من القيام بدورها كشريك رئيسي في رحلة التدخل.

حضر حفل التدشين الدكتورة نورة خميس الغيثي وكيل دائرة الصحة – أبوظبي، والمهندس حمد علي الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، والدكتورة ميرا الكعبي، رئيس الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة بالإنابة، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين.

تأهيل الكوادر

قالت الدكتورة ميرا الكعبي، رئيس الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة بالإنابة: «تأتي هذه الاتفاقية امتداداً لالتزامنا الراسخ في الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة بتطوير منظومة متكاملة لتنمية الطفولة، ترتكز على تمكين الأسر، وتأهيل مقدّمي الرعاية، وتعزيز كفاءة الممارسين. ونسعى من خلال مشروع «موج»، إلى توحيد الجهود وتعزيز تبادل الخبرات لتصميم وتنفيذ برامج تدريبية نوعية تُعنى ببناء القدرات ونقل المعرفة، بما يسهم في توفير بيئات أكثر شمولاً ودعماً للأطفال من أصحاب الهمم، والارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة لهم وفق أفضل الممارسات».

وأوضحت الدكتورة سميرة العبيدلي، مساعد نائب الرئيس لخدمات أصحاب الهمم في شركة رويال NMC استيكو ليمتد، أن المشروع يمثل تحولاً نوعياً في تقديم خدمات تأخر النمو العصبي، عبر نموذج متكامل يركّز على التدخل المبكر والنتائج طويلة الأمد.

أكدت نسيبة الحمادي، رئيس مركز التشخيص الكامل – الظفرة في هيئة زايد لأصحاب الهمم، أن مركز «موج» يقدم نموذجاً متكاملاً يجمع بين التشخيص والتأهيل والدعم الأسري في مكان واحد، بما يسهم في تقليص الفجوة النمائية وتعزيز جودة حياة الأطفال وأسرهم.