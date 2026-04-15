«تنفيذي الشارقة» يعتمد الهيكل التنظيمي لـ«أكاديمية العلوم الشرطية»

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.

وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المعنية بمتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية، والتشريعات والقوانين التي تهدف إلى تطوير منظومة العمل الحكومي، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.

وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الرامية إلى تمكين الجهات الحكومية من أداء أدوارها بكفاءة أعلى، وتعزيز قدراتها المؤسسية، بما يحقق مستويات متقدمة من التميز والاستدامة في العمل الحكومي، اعتمد المجلس الهيكل التنظيمي العام لأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية.

ويأتي هذا الاعتماد في إطار حرص القيادة الرشيدة على تطوير منظومة العمل الحكومي وفق أفضل الممارسات، وبما يواكب التطورات المتسارعة في مجالات التعليم والتدريب الأمني.

ويهدف الهيكل التنظيمي إلى دعم أعمال الأكاديمية، وتعزيز كفاءتها في أداء مهامها ضمن التخصصات المنوطة بها، من خلال وضوح الأدوار، وتكامل الاختصاصات بين مختلف الوحدات التنظيمية.

واطلع المجلس على رد دائرة التسجيل العقاري بشأن توصيات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة حول مناقشة سياسة الدائرة.