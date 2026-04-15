«شرطة أبوظبي» تعزّز أمن الطرقات الذكي في «ياس مول»

نظّمت مديرية المرور والدوريات الأمنية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي معرضاً توعوياً مرورياً للسلامة المرورية ضمن الأولوية الاستراتيجية «أمن الطرق الذكي»، وذلك في مركز ياس مول التجاري بأبوظبي، حيث عرضت من خلاله مشروعاتها الابتكارية المتطورة في مجالات التوعية الرقمية والدوريات المرورية الحديثة، وذلك بهدف نشر الثقافة المرورية وتعزيز الوعي لدى جميع أفراد المجتمع.

وأكد العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي، أن تنظيم هذا المعرض يأتي في إطار حرص شرطة أبوظبي على توعية أكبر شريحة من الجمهور بأهمية الالتزام بمعايير السلامة المرورية، وضرورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرورية، بما يسهم في الحد من الحوادث المرورية وحماية الأرواح والممتلكات.

وأوضح الرائد أحمد عبدالله المهيري مدير مشروع الروبوتات المرورية، أنه قد تم تقديم ورش عمل للجمهور حول مشروع الروبوتات وجهودها في رفع الوعي بأهمية الالتزام بقوانين وأنظمة المرور، وذلك من خلال الفيديوهات المرورية التوعوية الرقمية والرد على استفسارات الجمهور وتقديم النصائح المرورية والمحاضرات التثقيفية وإرشادات السلامة المرورية.

وتضمّن المعرض مجموعة من الفعاليات التوعوية والمواد الإرشادية التي تسلّط الضوء على السلوكيات المرورية الصحيحة، إلى جانب تقديم نصائح وإرشادات للسائقين والمشاة حول أفضل الممارسات التي تعزّز السلامة على الطرق.

وأكدت مديرية المرور والدوريات الأمنية استمرار جهودها في تنظيم المبادرات والفعاليات التوعوية، التي تستهدف مختلف فئات المجتمع.