بث مباشر يتحوّل إلى صدمة، نقل مؤثر شهير إلى المستشفى… اقرأ التفاصيل

دبي - فريق التحرير: نُقل مؤثر “لوكسماكسينغ” المثير للجدل، المعروف باسم Clavicular واسمه الحقيقي برادن بيترز، إلى قسم الطوارئ بعد الاشتباه بتعرضه لجرعة زائدة، عقب انقطاع بث مباشر له بشكل مفاجئ، وفق ما أكدته مجلة PEOPLE.

وظهر بيترز (٢٠ عامًا) خلال البث وهو يتجول مع مؤثرين آخرين في مركز تجاري ومطعم بميامي، بينما بدا عليه التأثر بمواد مخدرة وتحدث ببطء وتلعثم، مرددًا عبارة: “أنا محطم تمامًا”.

وخلال جلوسهم في أحد الحانات، سُمع أحد أصدقائه يسأله عن آخر مرة تناول فيها “الأزرق”، ثم عرض عليه ما يبدو أنه “أديرال”، قبل أن ينقطع البث فجأة.

لاحقًا، أوضح المؤثر المرافق له عبر منصة “إكس” أنهم لاحظوا تدهور حالته بسرعة، فأوقفوا البث ونقلوه فورًا إلى المستشفى.

ويأتي الحادث بعد أيام من مقابلة أجراها بيترز مع برنامج 60 Minutes Australia، أثارت جدلًا واسعًا بسبب ردوده الحادة. كما أشارت PEOPLE إلى أنه سبق توقيفه في مارس الماضي بتهمة الاعتداء.